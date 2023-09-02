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Дрожжина Дарья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 30.10.1815

Сын: Дражин Кузьма Георгиевич

Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1818

Дочь: Дражжина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1820

Сын: Дражжин Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.01.1823

Дочь: Дражжина Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Дражжина Марфа Георгиевна

Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дражжин Георгий Степанович

Смерть
Неизвестно
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