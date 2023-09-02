Дрожжина Дарья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 30.10.1815
Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович
Рождение ребёнка
24.03.1818
Дочь: Дражжина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович
Рождение ребёнка
09.08.1820
Сын: Дражжин Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович
Рождение ребёнка
19.01.1823
Дочь: Дражжина Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Дражжина Марфа Георгиевна
Отец ребёнка: Дражжин Георгий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно