Дражжин Андрей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1820
Дата смерти06.06.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1820
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Макушина Ефросиния Андреевна
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
18.08.1852
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Дражжин Митрофан Андреевич
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
23.07.1856
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
07.08.1858
Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.1860