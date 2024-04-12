Дражжин Андрей Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДражжин Андрей Георгиевич

Дражжин Андрей Георгиевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

09.08.1820

Дата смерти

06.06.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1820

Отец: Дражжин Георгий Степанович

Мать: Дрожжина Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Дразжин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Макушина Ефросиния Андреевна

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождение ребёнка
18.08.1852

Сын: Дражжин Борис Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Дражжин Митрофан Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Дразжин Роман Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1858

Сын: Дразжин Максим Андреевич

Мать ребёнка: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцова Евдокия Аверьяновна

Смерть
06.06.1860
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close