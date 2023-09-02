Дражжина Евдокия Аверьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
18.08.1852
Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Дражжин Митрофан Андреевич
Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
23.07.1856
Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич
Рождение ребёнка
07.08.1858
Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно