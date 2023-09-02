Дражжина Евдокия Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дражжина Евдокия Аверьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Дразжин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич

Рождение ребёнка
18.08.1852

Сын: Дражжин Борис Андреевич

Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Дражжин Митрофан Андреевич

Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1856

Сын: Дразжин Роман Андреевич

Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1858

Сын: Дразжин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Дражжин Андрей Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дражжин Андрей Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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