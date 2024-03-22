Дражин Кузьма Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 30.10.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.10.1815
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Дражин Яков Кузьмич
Мать ребёнка: Дражжина Параскева Феофилактовна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Спирина Мелания Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Дражин Дей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно