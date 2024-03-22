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Дражин Кузьма Георгиевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 30.10.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.10.1815

Отец: Дражжин Георгий Степанович

Мать: Дрожжина Дарья Федотовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Дражин Яков Кузьмич

Мать ребёнка: Дражжина Параскева Феофилактовна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Спирина Мелания Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Дражин Дей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дражжина Параскева Феофилактовна

Смерть
Неизвестно
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