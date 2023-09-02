Спирина (Дразжина) Мелания Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирина (Дразжина) Мелания Кузьминична

Спирина (Дразжина) Мелания Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Дражин Кузьма Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1859

Муж: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1861

Дочь: Спирина Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1863

Сын: Грошиков Илья Ефремович

Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1866

Дочь: Спирина Татьяна Ефремовна

Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1868

Сын: Грошиков Михаил Ефремович

Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.10.1870

Дочь: Спирина Параскева Ефремовна

Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close