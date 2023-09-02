Спирина (Дразжина) Мелания Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Дражин Кузьма Георгиевич
Бракосочетание
08.02.1859
Рождение ребёнка
16.02.1861
Дочь: Спирина Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1863
Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1866
Дочь: Спирина Татьяна Ефремовна
Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1868
Сын: Грошиков Михаил Ефремович
Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1870
Дочь: Спирина Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Спирин Ефрем Федорович
Смерть
Неизвестно