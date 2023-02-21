Косенко Донат Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосенко Донат Петрович

Косенко Донат Петрович

avatar

Место рождения

х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия

Дата рождения

22.03.1939

Дата смерти

10.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1939

Отец: Косенко Пётр Данилович

Мать: Косенко Просковья Ивановна

х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
20.11.1965

Жена: Косенко Лидия Всеволодовна

Коноково, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.08.1966

Сын: Валетто Всеволод Донатович

Мать ребёнка: Косенко Лидия Всеволодовна

Рождение ребёнка
09.07.1972

Сын: Валетто Роман Донатович

Мать ребёнка: Косенко Лидия Всеволодовна

Смерть
10.03.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close