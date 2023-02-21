Косенко Донат Петрович
Место рождениях. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Дата рождения22.03.1939
Дата смерти10.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1939
Отец: Косенко Пётр Данилович
х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
20.11.1965
Коноково, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.08.1966
Сын: Валетто Всеволод Донатович
Мать ребёнка: Косенко Лидия Всеволодовна
Рождение ребёнка
09.07.1972
Мать ребёнка: Косенко Лидия Всеволодовна
Смерть
10.03.1994