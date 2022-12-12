Валетто (Косенко) Всеволод Донатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1966
Отец: Косенко Донат Петрович
Рождение ребёнка
23.04.1996
Сын: Валетто Александр Всеволодович
Мать ребёнка: не указана
Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.2008
Дочь: Валетто Варвара Всеволодовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 2010
Сын: Валетто Дмитрий Всеволодович
Мать ребёнка: не указана