Валетто (Косенко) Всеволод Донатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалетто (Косенко) Всеволод Донатович

Валетто (Косенко) Всеволод Донатович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1966

Отец: Косенко Донат Петрович

Мать: Косенко Лидия Всеволодовна

Рождение ребёнка
23.04.1996

Сын: Валетто Александр Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
13.11.2008

Дочь: Валетто Варвара Всеволодовна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 2010

Сын: Валетто Дмитрий Всеволодович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close