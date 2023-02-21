Косенко Пётр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти25.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Косенко Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1939
Мать ребёнка: Косенко Просковья Ивановна
х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1975