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Косенко Пётр Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

25.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1907 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Косенко Тарас Петрович

Мать ребёнка: Косенко Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
22.03.1939

Сын: Косенко Донат Петрович

Мать ребёнка: Косенко Просковья Ивановна

х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Просковья Ивановна

Смерть
25.01.1975
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