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Косенко Тарас Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Косенко Пётр Данилович

Мать: Косенко Просковья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Косенко Пётр Тарасович

Мать ребёнка: Косенко Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1956

Сын: Косенко Владимир Тарасович

Мать ребёнка: Косенко Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косенко Людмила Ивановна

Смерть
Около 1991
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