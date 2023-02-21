Косенко Тарас Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиОколо 1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Косенко Пётр Данилович
Рождение ребёнка
Около 1950
Мать ребёнка: Косенко Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1956
Сын: Косенко Владимир Тарасович
Мать ребёнка: Косенко Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косенко Людмила Ивановна
Смерть
Около 1991