Косенко (Река) Просковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиОколо 1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Отец ребёнка: Косенко Пётр Данилович
Рождение ребёнка
22.03.1939
Отец ребёнка: Косенко Пётр Данилович
х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1978