Косенко (Река) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Река) Просковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Около 1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Косенко Тарас Петрович

Отец ребёнка: Косенко Пётр Данилович

Рождение ребёнка
22.03.1939

Сын: Косенко Донат Петрович

Отец ребёнка: Косенко Пётр Данилович

х. Городской, Понежуковский район, Краснодарский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Пётр Данилович

Смерть
Около 1978
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