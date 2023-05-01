Куватов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватов Иван

Место рождения

деревни Кресцей

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Куватов Антон

Мать: Аксинья

деревни Кресцей
Перевод в возрасте 24 года в Петровку из Анновки
Рождение ребёнка
20.03.1852

Дочь: Куватова Мария

Мать ребёнка: Деулина Акулина Ивановна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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