Куватов Иван
Место рождениядеревни Кресцей
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Куватов Антон
Мать: Аксинья
деревни Кресцей
Перевод в возрасте 24 года в Петровку из Анновки
Рождение ребёнка
20.03.1852
Дочь: Куватова Мария
Мать ребёнка: Деулина Акулина Ивановна
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно