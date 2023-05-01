Деулина Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1811
Отец: Деулин Иван Максимович
Мать: Деулина Онисья
Восприемник
06.12.1842
Анна деревни Петровка крестьянин Степанъ Ивановъ Деулинъ и законная жена его Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
20.03.1852
Дочь: Куватова Мария
Отец ребёнка: Куватов Иван
Смерть
Неизвестно