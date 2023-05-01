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Деулина Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1811

Отец: Деулин Иван Максимович

Мать: Деулина Онисья

Восприемник
06.12.1842
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Анна деревни Петровка крестьянин Степанъ Ивановъ Деулинъ и законная жена его Авдотья Алексеева
Рождение ребёнка
20.03.1852

Дочь: Куватова Мария

Отец ребёнка: Куватов Иван

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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