Куватов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куватов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

12.05.1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Куватов Иван

Мать ребёнка: Аксинья

деревни Кресцей
Перевод в возрасте 24 года в Петровку из Анновки
Бракосочетание
03.11.1804

Жена: Прасковья

Бракосочетание
17.01.1809

Жена: Чернякова Авдотья

Преображенский заводъ
Смерть
12.05.1843
Анновка
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