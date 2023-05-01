Куватов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти12.05.1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Куватов Иван
Мать ребёнка: Аксинья
деревни Кресцей
Перевод в возрасте 24 года в Петровку из Анновки
Бракосочетание
03.11.1804
Жена: Прасковья
Бракосочетание
17.01.1809
Жена: Чернякова Авдотья
Преображенский заводъ
Смерть
12.05.1843
Анновка