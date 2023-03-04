Блинова Евдокия Никишина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Евдокия Никишина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Блинова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Блинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Блинова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Блинова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
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