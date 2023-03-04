Блинова Евдокия Никишина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Блинова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Болото, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Блинова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Блинова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Блинова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Блинов Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно