Блинова Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Блинов Иван Александрович

Мать: Блинова Евдокия Никишина

Смерть
1910
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