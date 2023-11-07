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Щербаков Григорий Михайлов

Место рождения

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

22.01.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1827 ст.

Отец: Щербаков Михаил Иванов

Мать: Щербакова Агафья Яковлева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Жена: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1848 ст.

Сын: Щербаков Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.

Дочь: Щербакова Авдотья Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.

Дочь: Щербакова Дарья Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1855 ст.

Дочь: Щербакова Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1858 ст.

Дочь: Щербакова Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1860 ст.

Дочь: Щербакова Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Александра Григорьева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
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