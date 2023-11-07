Щербакова (Лисунова) Александра Григорьева
Место рожденияСело Селитренное, Селитренская волость, Астраханский уезд, Астраханская Губерния
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смерти31.03.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1826 ст.
Село Селитренное, Селитренская волость, Астраханский уезд, Астраханская Губерния
Бракосочетание
28.01.1845 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1848 ст.
Сын: Щербаков Емельян Григорьев
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.
Дочь: Щербакова Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.
Дочь: Щербакова Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1855 ст.
Дочь: Щербакова Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1858 ст.
Дочь: Щербакова Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1860 ст.
Дочь: Щербакова Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
31.03.1906 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния