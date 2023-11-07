Щербакова (Лисунова) Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Лисунова) Александра Григорьева

Щербакова (Лисунова) Александра Григорьева

Место рождения

Село Селитренное, Селитренская волость, Астраханский уезд, Астраханская Губерния

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

31.03.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Лисунов Григорий Петров

Мать: Лисунова Варвара Нестерова

Село Селитренное, Селитренская волость, Астраханский уезд, Астраханская Губерния
Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Муж: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1848 ст.

Сын: Щербаков Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1851 ст.

Дочь: Щербакова Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.03.1853 ст.

Дочь: Щербакова Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1855 ст.

Дочь: Щербакова Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1858 ст.

Дочь: Щербакова Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1860 ст.

Дочь: Щербакова Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Михайлов

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
31.03.1906 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close