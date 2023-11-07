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Щербаков Михаил Иванов

Место рождения

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

08.11.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1805 ст.

Отец: Щербаков Иван Васильев

Мать: Щербакова Евдокия Максимова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
05.11.1822 ст.

Жена: Щербакова Агафья Яковлева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1827 ст.

Сын: Щербаков Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Щербакова Агафья Яковлева

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
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