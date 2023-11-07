Щербаков Михаил Иванов
Место рожденияСело Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Дата рождения08.11.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1805 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
05.11.1822 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1827 ст.
Сын: Щербаков Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Щербакова Агафья Яковлева
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно