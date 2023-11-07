Щербаков Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Иван Васильев

Щербаков Иван Васильев

Место рождения

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1805 ст.

Сын: Щербаков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Максимова

Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close