Щербаков Иван Васильев
Место рожденияСело Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Дата рождения1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 ст.
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
08.11.1805 ст.
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Максимова
Село Селитренное, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно