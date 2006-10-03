Южанина (Южанина) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южанина (Южанина) Ольга Андреевна

Место рождения

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

28.06.1922

Дата смерти

03.10.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922

Отец: Южанин Андрей

Мать: не указана

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
01.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камардин Павел Васильевич

Покровка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
02.11.1946

Муж: Камардин Павел Васильевич

Рождественка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1948

Дочь: Фролова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Камардин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камардин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Камардин Павел Васильевич

Смерть
03.10.2006
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: застойная сердечная недостаточность
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