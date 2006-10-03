Южанина (Южанина) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.06.1922
Дата смерти03.10.2006
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922
Отец: Южанин Андрей
Рождение ребёнка
01.10.1946
Покровка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
02.11.1946
Рождественка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.08.1948
Дочь: Фролова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Камардин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1957
Рождение ребёнка
26.07.1958
Смерть
03.10.2006
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: застойная сердечная недостаточность