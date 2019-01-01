деревня Покровка, деревня Покровка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Покровка

Тайшетский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тинская волость
1243Покровская, д. (п. уч. Приболотный, 309 дол.); 1-кл. шк. М. Н. Пр.7613612763

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Тайшетский район
348891Покровкадеревня55°50'97°32'N-47-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Тайшетский муниципальный район, Рождественское сельское поселение
25636437106д Покровкадеревня
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