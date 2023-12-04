Южанин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Южанин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1922

Дочь: Южанина Ольга Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южанина Евлампия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Южанин Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Южанина Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Марина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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