Южанин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1922
Дочь: Южанина Ольга Андреевна
Таштып, Таштыпский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южанина Евлампия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Южанина Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитонова Марина Андреевна
Смерть
Неизвестно