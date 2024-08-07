Харитонова (Южанина) Марина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Южанина) Марина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Южанин Андрей

Мать: Южанина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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