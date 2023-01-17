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Курбатов Денис Афанасьевич

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Курбатов Афанасий Федорович

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1691

Сын: Курбатов Степан Денисов

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Курбатов Алексей Денисов

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Курбатов Михаил Денисов

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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