Курбатов Денис Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Курбатов Афанасий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
поп
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно