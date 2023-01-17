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Курбатов Михаил Денисов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Курбатов Денис Афанасьевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1712

Сын: Курбатов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1726

Сын: Курбатов Семен Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1729

Сын: Курбатов Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созыкина Авдотья Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
дъячек
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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