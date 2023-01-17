Курбатов Михаил Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Курбатов Денис Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созыкина Авдотья Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дъячек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно