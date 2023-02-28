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Курбатов Петр Михайлович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1712

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Курбатов Михаил Денисов

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1738

Сын: Курбатов Иван Петров

Мать ребёнка: Курбатова ?

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Михайло Петров

Мать ребёнка: Курбатова ?

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Петр Петров

Мать ребёнка: Курбатова ?

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова ?

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1787
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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