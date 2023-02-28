Курбатов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Курбатов Михаил Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Курбатов Иван Петров
Мать ребёнка: Курбатова ?
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Курбатова ?
Рождение ребёнка
1750
Сын: Курбатов Петр Петров
Мать ребёнка: Курбатова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова ?
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1787