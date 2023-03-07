Курбатов Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Курбатов Петр Михайлович
Мать: Курбатова ?
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804