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Курбатов Иван Петров

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1738

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Курбатов Петр Михайлович

Мать: Курбатова ?

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Курбатов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Курбатов Федор Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Наталья Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Наталья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1804
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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