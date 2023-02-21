Курбатова (Попова) Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Настасья Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатов Иван Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1796