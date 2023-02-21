Курбатова (Попова) Наталья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Попова) Наталья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1796

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Настасья Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1771

Сын: Курбатов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Сын: Курбатов Федор Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Петров

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1796
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