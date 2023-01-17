Курбатова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатова ?

Курбатова ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1780

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Курбатов Иван Петров

Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Михайло Петров

Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Петр Петров

Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Петр Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1780
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close