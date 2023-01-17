Курбатова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Курбатов Иван Петров
Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Курбатов Петр Петров
Отец ребёнка: Курбатов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1780