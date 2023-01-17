Курбатов Михайло Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурбатов Михайло Петров

Курбатов Михайло Петров

avatar

Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1750

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Курбатов Петр Михайлович

Мать: Курбатова ?

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Курбатов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Вера Матвеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Яковлева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Курбатов Николай Михайлов

Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Яковлева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 3-Я Жена (шагалова Ефимия Иванова?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 2-Я Жена Катерина Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 1-Я Жена Вера Матвеева

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1811
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close