Курбатов Михайло Петров
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Курбатов Петр Михайлович
Мать: Курбатова ?
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Вера Матвеева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Курбатов Николай Михайлов
Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811