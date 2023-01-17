Курбатова 2-я жена Катерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова 2-я жена Катерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Курбатов Михайло Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Курбатов Николай Михайлов

Отец ребёнка: Курбатов Михайло Петров

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Михайло Петров

Смерть
Неизвестно
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