Курбатова 2-я жена Катерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Курбатов Михайло Петров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Курбатов Николай Михайлов
Отец ребёнка: Курбатов Михайло Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно