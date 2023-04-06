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Курбатов Кирилл Михайлов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1729

Дата смерти

До 1796

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Курбатов Михаил Денисов

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена Кирилова

Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Анна Федорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1755

Сын: Курбатов Яков Кирилов

Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 2-Я Жена Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова 1-Я Жена Анна Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
сын дъячка
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1796
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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