Курбатов Кирилл Михайлов
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиДо 1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Курбатов Михаил Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена Кирилова
Мать ребёнка: Курбатова 1-Я Жена Анна Федорова
Рождение ребёнка
02.10.1755
Мать ребёнка: Курбатова 2-Я Жена Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын дъячка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1796