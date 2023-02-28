Курбатов Алексей Денисов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Курбатов Денис Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцова Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
священник с.Сарапула
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно