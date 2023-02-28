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Курбатов Алексей Денисов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Курбатов Денис Афанасьевич

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1724

Сын: Курбатов Иван Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1740

Сын: Курбатов Степан Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцова Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Семен Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священник с.Сарапула
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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