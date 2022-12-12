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Курбатов Степан Алексеев

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1740

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Курбатов Алексей Денисов

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Щербакова? Наталья Степанова

Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Степанова

Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матрона Степанова

Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Марья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
1800
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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