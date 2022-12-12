Курбатов Степан Алексеев
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Курбатов Алексей Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Щербакова? Наталья Степанова
Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Степанова
Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матрона Степанова
Мать ребёнка: Курбатова Марья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповский сын
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1800