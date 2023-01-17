Курбатова Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Марья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

До 1787

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Щербакова? Наталья Степанова

Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Фекла Степанова

Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матрона Степанова

Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Степан Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1787
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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