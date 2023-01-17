Курбатова Марья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиДо 1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Щербакова? Наталья Степанова
Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Фекла Степанова
Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матрона Степанова
Отец ребёнка: Курбатов Степан Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1787