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Курбатов Иван Алексеев

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Курбатов Алексей Денисов

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1742

Сын: Курбатов Егор Иванов

Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1745

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Лукерья Сидорова

Работа или профессия
Неизвестно
сын попа
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1780
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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