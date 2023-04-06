Курбатов Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Курбатов Алексей Денисов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Курбатов Егор Иванов
Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
26.02.1745
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Курбатова Лукерья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
сын попа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1780