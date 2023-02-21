Курбатова Лукерья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Курбатов Егор Иванов
Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
26.02.1745
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марина Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно