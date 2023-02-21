Курбатова Лукерья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Лукерья Сидорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Курбатов Егор Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.02.1745

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марина Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Алексеев

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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