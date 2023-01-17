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Курбатов Егор Иванов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1787

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Курбатов Иван Алексеев

Мать: Курбатова Лукерья Сидорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Курбатов Иван Егоров

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Егорова

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Сын: Курбатов Степан Егоров

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатов Тихон Егоров

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1775

Сын: Курбатов Михайло Егоров

Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Пелагея Евтифеева

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
До 1787
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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