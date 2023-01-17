Курбатов Егор Иванов
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Курбатов Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Курбатов Иван Егоров
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Егорова
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева
Рождение ребёнка
08.11.1775
Мать ребёнка: Курбатова Пелагея Евтифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1787