Курбатова Пелагея Евтифеева
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Курбатов Иван Егоров
Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1775
Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курбатов Егор Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно