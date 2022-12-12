Курбатова Пелагея Евтифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Пелагея Евтифеева

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1765

Сын: Курбатов Иван Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Сын: Курбатов Степан Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1772

Сын: Курбатов Тихон Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.11.1775

Сын: Курбатов Михайло Егоров

Отец ребёнка: Курбатов Егор Иванов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Егор Иванов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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