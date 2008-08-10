Касьяненко Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.07.1943
Дата смерти10.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1943
Рождение ребёнка
11.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.1986
Сын: Касьяненко Павел Александрович
Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна
Рождение ребёнка
19.06.1986
Сын: Касьяненко Илья Александрович
Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касьяненко Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.08.2008