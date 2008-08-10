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Касьяненко Александр Михайлович

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Место рождения

Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

21.07.1943

Дата смерти

10.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1943

Отец: Касьяненко Михаил Филлипович

Мать: Федоренко Антонина Васильевна

Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
11.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.1986

Сын: Касьяненко Павел Александрович

Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна

Рождение ребёнка
19.06.1986

Сын: Касьяненко Илья Александрович

Мать ребёнка: Касьяненко Римма Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьяненко Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
10.08.2008
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