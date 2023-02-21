Касьяненко Михаил Филлипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьяненко Михаил Филлипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1910

Дата смерти

22.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1910

Отец: Касьяненко Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1938

Дочь: Лукиянова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
09.05.1940

Дочь: Касьяненко Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна

Рождение ребёнка
21.07.1943

Сын: Касьяненко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна

Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.09.1948

Дочь: Несонова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна

Смерть
22.09.1968
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