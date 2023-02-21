Касьяненко Михаил Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1910
Дата смерти22.09.1968
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1910
Отец: Касьяненко Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1938
Дочь: Лукиянова Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
09.05.1940
Дочь: Касьяненко Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
21.07.1943
Сын: Касьяненко Александр Михайлович
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна
Тавричанка, Надеждинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
20.09.1948
Дочь: Несонова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Федоренко Антонина Васильевна
Смерть
22.09.1968