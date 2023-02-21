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Касьяненко Илья Александрович
Касьяненко Илья Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Касьяненко Александр Михайлович
1943 г.р.
Мать
Касьяненко (Карамышева) Римма Александровна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1986
Отец:
Касьяненко Александр Михайлович
Мать:
Касьяненко Римма Александровна
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