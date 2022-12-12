Касьяненко (Карамышева) Римма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьяненко (Карамышева) Римма Александровна

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Место рождения

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

13.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1953

Отец: Карамышев Александр Тимофеевич

Мать: Карамышева Юлия Степановна

Касли, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.1986

Сын: Касьяненко Павел Александрович

Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович

Рождение ребёнка
19.06.1986

Сын: Касьяненко Илья Александрович

Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович

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