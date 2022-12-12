Касьяненко (Карамышева) Римма Александровна
Место рождения
Дата рождения13.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1953
Рождение ребёнка
11.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович
Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.06.1986
Сын: Касьяненко Павел Александрович
Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.06.1986
Сын: Касьяненко Илья Александрович
Отец ребёнка: Касьяненко Александр Михайлович