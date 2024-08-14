Труляев Николай (Колюшка) Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Труляева Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Труляева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труляева Галина Николаевна
Мать ребёнка: Труляева Антонина
Рождение ребёнка
09.03.1954
Сын: Труляев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Труляева Антонина
рождение пока предположительно
Смерть
Неизвестно