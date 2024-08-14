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Труляев Николай (Колюшка) Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Труляев Николай

Мать: Труляева (Ливенцева) Елизавета Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труляева Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Труляева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труляева Галина Николаевна

Мать ребёнка: Труляева Антонина

Рождение ребёнка
09.03.1954

Сын: Труляев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Труляева Антонина

рождение пока предположительно
Смерть
Неизвестно

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