Труляева (Ливенцева) Елизавета Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труляева (Ливенцева) Елизавета Никаноровна

Место рождения

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Ливенцев Никанор Иларионович

Мать: Ливенцева Мария Дмитриевна

Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труляев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труляев Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Труляев Николай

Рождение ребёнка
1931

Сын: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич

Отец ребёнка: Труляев Николай

Смерть
Неизвестно

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