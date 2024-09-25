Труляева (Ливенцева) Елизавета Никаноровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Труляев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труляев Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Труляев Николай
Рождение ребёнка
1931
Сын: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич
Отец ребёнка: Труляев Николай
Смерть
Неизвестно