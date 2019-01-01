деревня Чемлык, деревня Чемлык, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Чемлык

Мордовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2875Чемлычек (Кугушевы), с. вл.при р. Чемлычке.803031145151Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Усманский уезд
С. Чемлычен27Князь Алекс. Петр. Кугушев1321131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Чемлыкская волость
1181. Кугушево (Чемлычек), село бывшее владельческое, при речке М. Чемлыке, дворов 58, жителей 368, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Чемлыкская волость
село Чемлычек

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мордовский район
77275Чемлыкдеревня52°16'40°49'N-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мордовский муниципальный район, Сельское поселение Шульгинский сельсовет
68614455146д Чемлыкдеревня
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