Труляева Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труляева Галина Николаевна
Отец ребёнка: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1954
Сын: Труляев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич
рождение пока предположительно
Смерть
Неизвестно