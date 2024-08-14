Труляева Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труляева Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труляева Галина Николаевна

Отец ребёнка: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1954

Сын: Труляев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Труляев Николай (Колюшка) Николаевич

рождение пока предположительно
Смерть
Неизвестно

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