Кедяйка Тумаев До 1667 — найти родственников по фамилии на Familio

Кедяйка Тумаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1667, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер До 1718

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
ТумайкаДо 1651 г.р.
Супруги
Саргаска Налмасова1672 г.р.
Дети
Первушка (Ермошка) Кедяйкин1685 г.р.
Шумилка Кердяйкин1687 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1667

Отец: Тумайка

Мать: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саргаска Налмасова

Рождение ребёнка
1685

Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1687

Сын: Шумилка Кердяйкин

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Малашка Кердяйкина

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
До 1718

Мы используем куки для улучшения работы сайта.