Кедяйка Тумаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКедяйка Тумаев

Кедяйка Тумаев

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1667

Дата смерти

До 1718

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1667

Отец: Тумайка

Мать: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Шумилка Кердяйкин

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Малашка Кердяйкина

Мать ребёнка: Саргаска Налмасова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саргаска Налмасова

Смерть
До 1718
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close