Кедяйка Тумаев
мужской, родился До 1667, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер До 1718
Супруги
Саргаска Налмасова1672 г.р.
Дети
Первушка (Ермошка) Кедяйкин1685 г.р.
Шумилка Кердяйкин1687 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саргаска Налмасова
Рождение ребёнка
1685
Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Рождение ребёнка
1687
Сын: Шумилка Кердяйкин
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Малашка Кердяйкина
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Смерть
До 1718