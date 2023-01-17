Кедяйка Тумаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1667
Дата смертиДо 1718
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1667
Рождение ребёнка
1685
Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Рождение ребёнка
1687
Сын: Шумилка Кердяйкин
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Малашка Кердяйкина
Мать ребёнка: Саргаска Налмасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саргаска Налмасова
Смерть
До 1718