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Саргаска Налмасова

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1667 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин

Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Шумилка Кердяйкин

Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Малашка Кердяйкина

Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедяйка Тумаев

Смерть
Неизвестно
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