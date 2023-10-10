Саргаска Налмасова
Место рождения
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Первушка (Ермошка) Кедяйкин
Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев
Рождение ребёнка
1687
Сын: Шумилка Кердяйкин
Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Малашка Кердяйкина
Отец ребёнка: Кедяйка Тумаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кедяйка Тумаев
Смерть
Неизвестно