Тумайка
Место рождения
Дата рожденияДо 1651
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1667
Сын: Кедяйка Тумаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Яков (Ягушка) Тумаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1677
Сын: Сергунка Тумаев
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно