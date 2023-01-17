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Тумайка

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1651

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1667

Сын: Кедяйка Тумаев

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Яков (Ягушка) Тумаев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1677

Сын: Сергунка Тумаев

Мать ребёнка: ?

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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